Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

السبت 14/مارس/2020 - 04:30 م
Advertisements
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
Advertisements
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، الصادر، مساء اليوم السبت، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.


جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان. 

وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة، وما تم تداوله يخص دولة أخرى غير مصر.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المحافظين بتعطيل الدراسة اليوم على مستوى الجمهورية، حيث أكد لمحافظ بني سويف، ضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع يومى الخميس والجمعة الماضيين إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة، أنهم تلقوا شكاوى من مسئولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم في الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التى تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التى تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل فى محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها اليوم.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه تعليمات مهمة للمدارس بسبب الطقس السيء وكيفية التعامل مع تجمعات المياه فى المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس، لتطبيقها عقب عودة الدراسة الأحد المقبل.

وشدد نائب الوزير، على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء.

كما شدد على تغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفى حال عدم تحسن حالة الجو.

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019
عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جدول امتحانات الثانوية العامة تعليمات مهمة تعليق الدراسه تاجيل الدراسه امتحانات الثانوية العامة الطقس السي الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ ربع ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء.. ومفيش مدير معبرنا" (فيديو وصور)

منذ ساعتين

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

منذ ساعة الا ربع

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

ليس مبابي.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

منذ 39 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للبعثة المصرية بالسودان

بعد إعلان وزير التعليم اعتمادها.. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تعليمات عاجلة من "تعليم بورسعيد" للمدارس بسبب الطقس

عاجل| تأجيل الامتحانات في محافظة البحيرة بسبب الأمطار

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

عاجل.. "التعليم" توضح حقيقة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

03:56 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status