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بريطانيا تعلن تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:14 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا.

وتستعد الحكومة البريطانية لسن قوانين للطوارئ وتطبيق إجراءات صارمة هذا الأسبوع لحظر التجمعات العامة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتصعيد لخطة الأزمة. يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة واجهتها الحكومة البريطانية والتي وصفتها بـ"التراخي". 

 وقال مصدر بالحكومة: "صغنا تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا بما في ذلك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين". وأضاف: "سننشر هذا التشريع خلال الأسبوع الحالي".

وقاوم رئيس الوزراء بوريس جونسون حتى الآن ضغوطا لتطبيق بعض الإجراءات الصارمة المطبقة في بلدان أوروبية أخرى لإبطاء انتشار الفيروس، لكن تم تعليق جميع مباريات الدوري الإنجليزي، الجمعة، حتى الرابع من أبريل، فيما أرجأ المنظمون أحداثا رياضية أخرى مثل ماراثون لندن.  

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حظر التجمعات العامة قد يسري اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع وقد يؤثر على أحداث منها مهرجان جلاستونبري للموسيقى وبطولة ويمبلدون للتنس وسباق الخيل المعروف بالسباق الوطني الكبير.

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الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا بريطانيا اليو 10

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