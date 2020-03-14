Advertisements العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF السبت 14/مارس/2020 - 04:08 م Advertisements الفجر Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا Advertisements الكلمات المفتاحية عدد الفجر عادل حمودة جريدة الفجر الورقية جريدة الفجر الاسبوعية تصفح عدد الفجر العدد الورقي العدد الاسبوعي PDF أخبار تهمك منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس منذ حوالي 7 ساعات تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا منذ حوالي 8 ساعات مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا منذ 35 دقيقة عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا منذ أقل من ساعة الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة منذ حوالي 17 ساعة برازيلي يهدد ريال مدريد وبرشلونة بكورونا منذ أقل من نصف ساعة محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي منذ حوالي 12 ساعة تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا منذ حوالي 6 ساعات قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا منذ ساعتين عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر منذ حوالي 5 ساعات تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا" منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب منذ حوالي 3 ساعات عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج منذ حوالي 6 ساعات شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام" منذ ساعة و 14 دقيقة رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها منذ حوالي 6 ساعات عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء من 3 أيام.. ومفيش مدير بالكمبوند معبرنا" (فيديو وصور) منذ ساعة و 10 دقيقة موضوعات متعلقة تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF