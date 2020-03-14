الأردن: وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد والكنائس

كما قررت الأردن تعليق الدراسة، اعتبارا من الأحد، ولمدة أسبوعين، و

إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية باستثناء الشحن ابتداء من الثلاثاء القادم، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء الأردني وافق، الثلاثاء، على مجموعة قرارات للتعامل مع فيروس كورونا والحد من وصوله وانتشاره، من بينها إيقاف المعبر البحري مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.





وقرر المجلس كذلك وقف السفر من وإلى لبنان وسوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.





وكذلك عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من 16 مارس، وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول، كما قرر المجلس وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر معبر الكرامة الحدودي، والإبقاء على الحركة التجارية باستثناء الوفود الرسمية، واعتماد مطاري بغداد وأربيل للسفر.