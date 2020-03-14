كمامة أحلام مرصعة بالألماظ.. والجمهور يسخر منها

تشتهر الفنانة الإماراتية أحلام المجوهرات التي تقتنيها، سواء في مناسباتها الخاصة أو حفلاتها الغنائية، وتُثير تفاعلا بين قطاع كبير من جمهورها؛ فبعضهم يسخر والآخر ينتقد، وعادة يأتي رد فعل أحلام بتجاهل الكثيرين منهم.



ولأننا حاليا في فترة تعاني فيها كثير من الدول من انتشار فيروس كورونا الذي ليس له علاج حتى الآن سوى بالنظافة الشخصية واستخدام الكمامة، كان لجمهور أحلام رأي في شكل الكمامة التي ترتديها أحلام، وصنع جمهورها من مجوهراتها مادة للسخرية.



ونشرت إحدى متابعات أحلام عبر موقع "تويتر" صورة لشكل الكمامة التي ترتديها أحلام؛ إذ طعمتها ببعض المجوهرات وعلقت قائلة: "كمامة الفنانة أحلام"، وأشارت فيها إلى حساب الفنانة الإماراتية على "تويتر"، حتى تحولت الكمامة المرصعة بالألماس هدفا لرواد التواصل الاجتماعي الذين سخروا منها على نطاق واسع.



وأعاد قطاع كبير من الجمهور مشاركة التغريده عبر حساباتهم، وظلوا يعلقون بطريقة كوميدية على شكل الكمامة بالمجوهرات، غير أن بعضا من المتابعين تخطى الأمر عن كونه "مزحة" وبدأ ينتقد أحلام بسبب استعراض مجوهراتها بشكل عام على الملأ ودون أن تأخذ حيطتها من أن بعضهم ربما يحسدها أو يغضب منها.



وكان لأحلام رد فعل تجاه ما فعلته المغردة التي تدون حسابها على تويتر باسم "منول"، حيث أعادت أحلام التغريدة؛ ما يشير إلى إعجابها بالأمر؛ إذ نشرت المغردة "سكرين" لإعادة تغريده أحلام ونشرتها في حسابها وقالت: "أجمل شيء صار لي هالسنة إعادة تغريده ليا من الفنانة أحلام".

