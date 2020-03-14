السيطرة على حريق هائل بأحد محلات سيدي بشر في الإسكندرية

شهد شارع جمال عبد الناصر، بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، حريقا هائلا في محل أسفل أحد العقارات نتيجة حدوث ماس كهربائي، من دون حدوث إصابات.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من مواطنين بنشوب حريق بمحل أسفل عقار بشارع جمال عبد الناصر بجوار نفق سيدي بشر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.





وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع انتشار اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة للمحل.





وبالفحص تبين نشوب حريق بمحل "فلاتر مياه"، بسبب حدوث ماس كهربائي ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، من دون حدوث أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وكانت تعرضت محافظة الإسكندرية، على مدار يومين لموجة من الطقس السيئ، تسببت في غرق العديد من الشوارع والمحلات، وسط استنفار كامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للسيطرة على الأوضاع.

كانت أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس.





وحذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏في أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس. كما حذرت المحافظة، من وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.





كما طالبت بتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020 وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.





كما طالبت بالتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.