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عاجل.. تطورات جديدة لحسم مصير الدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 03:28 م
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
هيثم موسى
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كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت، عن تطورات جديدة في مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، الذي تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا، وتهديده لجميع الأنشطة الرياضية.

كما كشفت التقارير الصحفية عن تحديد موعد لعقد اجتماع حاسم لتحديد مصير الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وكان الاتحاد الإنجليزي أصدر قرار بتعليق المنافسات في "البريميرليج" وعدم خوض أي مباريات حتى 3 أبريل المقبل على أقل تقدير، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، على أن الاجتماع سيتم عقده الخميس المقبل، بحضور روساء البريميرليج، لتحديد مصير ما تبقى من الموسم الحالي.

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