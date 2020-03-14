عالم ديزني يغلق أبوابه وسط تفشي فيروس كورونا

وسط تفشي فيروس "ورونا" في العديد من البلاد في الاتحاد الأوروبي، أغلق عالم ديزني أبوابه أمام الزوار منعا لانتشار المرض.



ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، أغلقت "برودواي" أبوابها، كما أغلقت المدارس وحظرت التجمعات الكبيرة.



كما تم تأجيل سباق بوسطن ماراثون وبطولة الماسترز الآن، وعلق الدوري الاميركي للمحترفين، NHL ودوري كرة القدم المواسم.



في حين تعافى حوالي نصف الأشخاص الذين أكدوا حالات الإصابة بـ COVID-19، البالغ عددهم أكثر من 145،000 شخص، فإن الخسائر في الأرواح مذهلة.



لقي أكثر من 5400 شخص مصرعهم، بمن فيهم العشرات في الولايات المتحدة - ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن.



من ناحية أخرى، أعلنت شركة "آبل" اليوم السبت أنها ستغلق جميع متاجرها للبيع بالتجزئة خارج الصين العظمى حتى السابع والعشرين من مارس، وستنتقل إلى العمل عن بعد للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.



وفي رسالة نُشرت على موقع "آبل" الإلكتروني، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي تقليل الكثافة وزيادة المسافة الاجتماعية"، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار إغلاق المتاجر مؤقتًا ونقل موظفي الشركات خارج الصين العظمى للعمل عن بعد.



وتمتلك "آبل" ما يقرب من 460 موقعًا في مختلف أنحاء العالم خارج الصين، من بينها نحو 270 متجرًا في الولايات المتحدة. وقد أغلقت الشركة في وقت سابق متاجرها في إيطاليا واسبانيا في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.



وتابع "كوك" أن جميع العاملين بالساعة في المتاجر المغلقة سيواصلون تلقي أجرهم الطبيعي، مشيرًا إلى أن المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا قد تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمكافحة الفيروس.



ولم يحدد "كوك" الفترة التي سيستمر خلالها العمل عن بعد، ولكنه قال إن "أولئك الذين يتطلب عملهم التواجد في الموقع يجب أن يتبعوا الإرشادات لزيادة المساحة الشخصية".



واختتم "كوك" رسالته بتوجيه الشكر إلى أولئك الذين يعملون لمحاربة الوباء من أطباء وممرضين وباحثين وخبراء الصحة العامة والموظفين العموميين.



ويأتي إغلاق المتاجر امتدادًا لجهود الشركة للتعامل مع تفشي الفيروس. وكان "كوك" قد أرسل مذكرة إلى الموظفين منذ أسبوع يمنحهم القدرة على العمل من المنزل واصفًا تفشي المرض بأنه "حدث غير مسبوق" و"لحظة صعبة".