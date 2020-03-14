Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 02:33 م
Advertisements
قرود تجتاح شوارع تايلاند
قرود تجتاح شوارع تايلاند
ترجمة- دينا قدري
Advertisements
انتشرت لقطات فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيها عدد كبير من القرود يتشاجرون من أجل الطعام في شوارع تايلاند.

وهو الأمر الذي وصفته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بحرب عصابات شرسة بين مجموعات متنافسة من القرود تسبب فيها فيروس كورونا الذي أدى إلى الإضرار بالسياحة في البلاد.

فقد ترك تفشي فيروس كورونا الفنادق التايلاندية فارغة، ومرشدوها السياحيون دون عمل، وأسواقها هادئة بشكل غير عادي. كما تأثرت الحياة البرية في البلاد أيضًا بنقص الزاور.

وأوضح الفيديو اجتياح مئات من القرود لشوارع لوبوري بوسط تايلاند، ثم وقع قتال وحشي بينهم من أجل موزة.

عادةً ما يحصل القرود على الطعام بشكل جيد من السياح الذين يغمرون المدينة، ولكنهم يعانون الآن من الجوع بسبب الانخفاض الكبير في عدد زوار الدولة الآسيوية نظرًا للمخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقد انتشر هذا الفيديو في الوقت الذي سجلت فيه تايلاند يوم الخميس 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 70 شخصًا. 

فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرود شوارع تايلاند قرود تجتاح تايلاند قرود تايلاند فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا السياحة في تايلاند

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 11 ساعة

موهبة ليون الفرنسي يُشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 3 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتواصل مع وزارة الرياضة بسبب الدوري

منذ 40 دقيقة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بالطعام والرقص.. تايلانديون يحتفلون بإنقاذ فتية الكهف

تايلاند: إجلاء الرعايا من مركز فيروس كورونا بالصين خلال أيام

بعد شفاء سيدة صينية.. حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا (فيديو)

تايلاند تؤكد إصابة 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد إصابات "كورنا" في تايلاند إلى 41 حالة

الكويت: الخطوط الجوية سترسل طائرة إلى تايلاند لإجلاء مواطنيها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: تحليل أمريكي عن مستقبل الشرق الأوسط مع أقرب المتنافسين على البيت الأبيض

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الأيام الأخيرة

DMCA.com Protection Status