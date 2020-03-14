التصريح بدفن جثمان الصيدلي المقتول على يد مدمن بالشرقية

أصدرت نيابة قسم أول الزقازيق، قرارًا بدفن جثمان الصيدلي الذي لقي مصرعه إثر إصابته بـ20 طعنة على يد مدمن بعدما رفض بيع له أقراص مخدرة.





وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بإصابة طبيب صيدلي بعدة طعنات داخل صيدلية بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق.





وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الصيدلي كان يباشر عمله فيما توجه أحد الأشخاص إلى الصيدلية وطلب منه أن يمنحه أقراص تامول المخدرة دون وجود روشته معه وبعد أن رفض الطبيب باغته الأخير بتسديد عدة طعنات نافذة له في كافة أنحاء جيدة وصلت إلى 20 طعنة.





وتم نقل الطبيب إلى مستشفى الزقازيق لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته وتم ضبط المتهم.