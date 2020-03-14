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التصريح بدفن جثمان الصيدلي المقتول على يد مدمن بالشرقية

السبت 14/مارس/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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أصدرت نيابة قسم أول الزقازيق، قرارًا بدفن جثمان الصيدلي الذي لقي مصرعه إثر إصابته بـ20 طعنة على يد مدمن بعدما رفض بيع له أقراص مخدرة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بإصابة طبيب صيدلي بعدة طعنات داخل صيدلية بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الصيدلي كان يباشر عمله فيما توجه أحد الأشخاص إلى الصيدلية وطلب منه أن يمنحه أقراص تامول المخدرة دون وجود روشته معه وبعد أن رفض الطبيب باغته الأخير بتسديد عدة طعنات نافذة له في كافة أنحاء جيدة وصلت إلى 20 طعنة.

وتم نقل الطبيب إلى مستشفى الزقازيق لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته وتم ضبط المتهم. 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية من ضبط عاطل بحوزتة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤف مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط 
"مجدي ف ع" 28 عاما عاطل وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش وسلاح أبيض مطواه وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة أولاد فضل بمدينة بأبو كبير بعد قيام عدة أشخاص بالتعدي على موظف في إحدى الشركات بأسلحة بيضاء إصابته بجروج قطعية متفرقة في اليد والرأس والرجلين على إثر خلافات سابقة بين الطرفين وتشاجرهم في وقت سابق وقيام الموظف المعتدى عليه بالتعدي على والد أحد أفراد العائلة الثانية طرف المشاجرة بالضرب وتجدد المشاجرة بينهم أمس.

انتقلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف بإشراف العقيد شريف حمادة رئيس فرع البحث لفرع الشمال وبرئاسة الرائد محمد ثروت رئيس مباحث أبو كبير وألقت القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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مقتل صيدلي حوادث الفجر تصريح دفن اخبار الحوادث

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