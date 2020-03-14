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قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 02:22 م
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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
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اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قرارا جديدا بسبب فيروس كورونا والذى انتشر خلال الآونة الأخيرة فى عدد كبير من الدول فى العالم.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الأندية تعقيم غرف خلع الملابس ومقراتها كنوع من الوقاية من فيروس كورونا.

كما طالب الاتحاد من الأندية إرسال تقرير عن أى لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض فيروس الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاجه وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

ويذكر أن بسبب فيروس كورونا المستجد توقفت الدوريات الخمس الكبري فى أوروبا بسبب تفشي الفيروس، وأيضًا اصاب العديد من اللاعبين، مما جعل الاتحادات الاوروبية تقوم بتأجيل مبارياتها.

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الكلمات المفتاحية

عمرو الجنايني رياضة الاخبار الرياضية اعراض الكورونا اخبار الرياضة

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