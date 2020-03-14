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اللجنة الخماسية: ننتظر الإجتماع مع رئيس الوزراء لحسم مصير الدوري

السبت 14/مارس/2020 - 02:06 م
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سحر عبد الحق
سحر عبد الحق
محمد جمال
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كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إجتماع سيقام خلال الساعات القادمة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحسم موقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم انه سيتحدد فى الجلسة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف بطولة الدوري المصري من الإستكمال أو التعليق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراتى الاهلي وانبي والذى كان مقرر لها اليوم والزمالك والمصري والذى كان مقرر لها غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويذكر أن العديد من الدول قامت بتعليق بطولة الدوري بسبب الخوف من إنتشار فيروس كورونا.

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سحر عبد الحق رئيس الوزراء الكرة المصرية الدوري المصري اتحاد الكرة

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