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رئيس العربية للتصنيع لصاحب سيارة الإنقاذ المتضررة: "دي بنتنا وهنصلحهالك"

السبت 14/مارس/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف شريف خيري، بطل واقعة انقاذ سيارات التجمع، تفاصيل تعطل سيارته أثناء إنقاذه سيارة "لاند كروز" بالتجمع الخامس خلال موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها البلاد.

وأشار "خيري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه بعد تمكنه هو والفريق من إنقاذ عدة سيارات على مدار نحو 6 ساعات، قرروا أن يأخذوا قسطا من الراحة، ويمونوا سياراتهم بالقود تحسبا لانقطاع الكهرباء عن المحطات، ولكنه فوجىء من اتصال من صاحب السيارة يستغيث به لانقاذه.

وأضاف أنه فوجىء أثناء انقاذ "اللاند كروز" أن سيارته تعطلت، وسمع صوت كسر الماتور، معقبا: "أنا حزنت على عربيتي، وولادي بينزلوا يبسوها ويحضونها"، لافتا إلى أنه فوجىء برد فعل المواطنين تجاهه، معقبا: "الناس طلبت مني رقم حسابي فالبنك".

وتابع أن وكيل شركة "جيب" تواصل معه للمساهمة في إصلاح السيارة، فضلا عن اتصال رئيس جهاز حماية المستهلك به، منوها بأن اتصال مكتب اللواء عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع كان مفاجئا، معقبا: "مكتب رئيس الهيئة قالي أن الموضوع عرض على سيادته، وقالهم العربية دي بنتنا، وزي ما خرجت من عندنا ترجع نصلح فيها كل حاجة، ومحدش له دعوة".

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

العربية للتصنيع الطقس السي الاجراءات الاحترازية احترازية

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