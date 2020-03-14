من هو محمد خدة الذي يحتفل به جوجل اليوم؟

يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الرسام والنحات الجزائري الراحل، محمد خدة، حيث وضع صورة الرسام واجهته الرئيسية.





ومن هنا، ننشر معلومات عن محمد خدة الذي يحتفل به جوجل اليوم:





- ولد محمد خدة في 14 مارس عام 1930 في مدينة مستغانم الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي عاصمة ولاية جزائرية بذات الاسم.





- ويعتبر محمد خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر، وأحد أعمدة ما يعرف بـ"مدرسة الإشارة".





- وتعلم محمد خدة الرسم عن طريقة المراسلة عام 1947، وعمل بمرسم "غراندشوميير" الفرنسي المعروف في باريس عام 1952، ثم عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، حيث أقام معرضه الفني الأول هناك بعنوان "السلام الضائع" عام 1963.





- وكان محمد خدة يعشق شجرة الزيتون التي يعدها عنصرا بارزا في البيئة المتوسطية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، كما عبر عن اهتمامه بالعمران الإسلامي.





- وتطور محمد خدة وانتقل من أسلوب التصوير في الرسم والنحت إلى أسلوب آخر يصفه بـ"عدم التصوير"، مفضلا هذه الكلمة على كلمة التجريد التي كان يعتبرها صورية إلى حد كبير، بحسب دراسة أكاديمية تناولت أعماله.





- ورحل محمد خدة عن عالمنا عام 1991.