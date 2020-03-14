Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة السعودية: حجر منزلي إجباري على كل القادمين من خارج المملكة

السبت 14/مارس/2020 - 12:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
شددت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك لكل من دخل البلاد من تاريخ 13 مارس الجاري (أمس الجمعة).

وأوضحت الصحة السعودية، عبر «تويتر»، أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق (صحتي) خلال اليومين القادمين.

وأضافت الوزارة، أن الحجر المنزلي يأتي لتجنب عدوى فيروس كورونا الجديد 19-coVID، مشددة على كل من وصل إلى المملكة من أي دولة بدءًا من تاريخ 13 مارس 2020 أن يلزم الحجر المنزلي بالمنزل لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول.

وأشارت إلى أنه سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص ابتداءً من تاريخ الدخول، وللاستفسارات عبر (937).

وحث وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، على ضرورة الاهتمام بالوقاية وتجنب المصافحة والأماكن المزدحمة.

ووجه الربيعة رسالة للمواطنين عبر حسابه على موقع "تويتر": "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وأضاف الربيعة: " اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧ "، داعيا إلى الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ويذكر أن أعلنت الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا.

وأضافت أن من بين الحالات ال24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة الربيعة الحجر المنزلي

أخبار تهمك

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار غزيرة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 3 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 17 ساعة

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

منذ ساعة و نصف

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الطب الوقائي": مستعدون لفيروس "كورونا" منذ 7 يناير

أول تعليق من "الصحة" بشأن حملات التفتيش على المطاعم الصينية

"الصحة" تعلن احتجاز 1153 أصحاء احترازياً لحين ظهور النتائج

"الصحة السعودية": نسبة الشفاء من كورونا وصلت حتى الآن 56%

"الصحة السعودية" تعلن تسجيل 24 حالة جديدة بفيروس كورونا

أمانة الأحساء تغلق المنتزهات والحدائق لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

11:39 ص

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الستات "كمالة عدد" فى السينما

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد: كتب: تجار الفزع

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: 9 مارس

DMCA.com Protection Status