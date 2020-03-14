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"مصر الخير" تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 12:24 م
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مصر الخير
مصر الخير
آيات عامر
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واصلت لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير، تقديم المساعدات الغذائية العاجلة والبطاطين للمتضررين من الأمطار، في إطار التعاون بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، لمواجهة الآثار السلبية للأمطار وموجة الطقس السيء الذي تعرضت لها البلاد.

وقال أحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير: إن لجنة الإغاثة والطوارئ بالمؤسسة في حالة انعقاد مستمر منذ وقوع بعض الأزمات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم اليوم توزيع مساعدات غذائية وبطاطين في محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية والشرقية والسويس والجيزة.

وأوضح أن المؤسسة قامت أمس بتوجيه فريق لتقديم المساعدات للمتضررين بمنطقة الزرايب حيث سارعت المؤسسة بتوجيه فريق من العاملين لتقديم التدخلات السريعة والعاجلة للمتضررين.

ونوه بأنه تم تقديم 125 كرتونة غذائية، و125بطانية كمساعدات عاجلة لـ50 أسرة من المتضررين تم حصرهم، موضحًا أن سيتم دراسة الاحتياجات التفصيلية للمنطقة وللمتضررين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية المختصة والبدء في تنفيذها.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في تقديم المساعدة الغذائية والبطاطين للمتضررين لحين انتهاء تداعيات موجه الطقس السيء، حيث تابع المؤسسة عن كثب الآثار السلبية المترتبة علي الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها معظم الأنحاء تمهيدًا لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

ولفت إلى أن المؤسسة لن تتهاون في مد يد العون والمساعدة للأسر المصرية المتضررة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار.

وأوضح أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الشريكة ومديريات التضامن لتوفير أماكن إيواء للأسر التي تعرضت منازلهم الانهيار بسبب الأمطار، موضحًا أنه سيتم البدء من الغد في دراسة الاحتياجات التفصيلية للمتضررين بعدة محافظات، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية المختصة والعمل على تنفيذها.

وكانت محافظات الجمهورية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.




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