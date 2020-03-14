الإسكان: زيادة بعض المشروعات بالمناطق الأكثر تأثرا بالأمطار

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه حرص على القيام بجولات تفقدية على أرض الواقع للاطمئنان على العمال المتواجدين بالشوارع منذ يومين لتقديم دعم معنوي لهم، والاطمئنان على سحب مياه الأمطار وعودة حياة المواطنين تدريجيًا ومتابعة إجراءات عودة حركة السير، معقبًا: "الصورة المنقولة لن تكون كافية ونريد أن نرى الواقع بأعيننا".



وأشار "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم فور وصول بيان توقعات الأرصاد اطمئنوا أن محطات المعالجة والموالدات الموجودة بها والطلمبات تعمل بشكل جيد، وتم تطهير الشنايش الموجودة في الشارع وتجهيز البلاعات استعدادًا لاستقبال مياه الامطار، وحصر جميع المعدات الموجودة، وتمركزها بالأماكن الأكثر عرضة لتجمعات الأمطار.



وتابع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم إلغاء الاجازات وكان هناك تمركز لأكثر من 3 آلاف معدة، موضحًا أن هناك تغير مناخي قوي، وتم الاتفاق مع وزير الاسكان على زيادة بعض المشروعات بالمناطق التي كان هناك تأثير قوي للأمطار بها.



وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.