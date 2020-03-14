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ضبط عاطل لشروعه في سرقة سيارة بمدينة نصر

السبت 14/مارس/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة سيارة بمنطقة مدينة نصر.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- أدوات) حال شروعه في سرقة سيارة.

وبمواجهته اعترف بشروعه فى سرقة السيارة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن تمكنت مديرية أمن القاهرة ايضا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنین بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لسم شرطة النزهة من "خ. م"، 50 سنة، موظف بالشركة المصریة للتقنیات الكیماویة وقرر بأنه أثناء توجهه لبنك CIB الكائن شارع محمد كامل حسین ـ دائرة القسم وبحوزته حقیبة یده بداخلها مبلغ مالي 55 ألف جنیه، فوجئ بدراجة بخاریة بدون لوحات معدنیة "تروسیكل" یستقلها 3 أشخاص "غیر معلومین لدیه" قاموا بخطف حقیبة یده وبداخلها المبلغ المالي المشار إلیه.
وحال مطاردة المتهمین بمعرفة المُبلغ والأهالي قاموا بترك التروسیكل بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار، وتم التحفظ على الدراجة البخاریة وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة وفحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م. س"، 25 سنة، عاطل ومقیم مركز قلیوب قلیوبیة والسابق اتهامه في قضیتین آخرهما 4371 لسنة 2014م مدینة نصر أول " سرقة، "م. س"، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 14129 لسنة 2015م النزهة "سرقة"، "س. م"، 20 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 16936 لسنة 2016م مركز قلیوب قلیوبیة "ضرب"، عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع قطاع الأمن العام وأمن القلیوبیة.

وتم استهدافهم بمأموریة أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بالتحریات وما جاء بأقوال المبلغ اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخاریة "تروسیكل" المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك المتهم الأول" وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 35 ألف جنیه بمسكنهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولي علیه على متطلباتهم الشخصیة.
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مدينة نصر ضبط عاطل حوادث الفجر اخبار الحوادث

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