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إنتر ميلان يفاضل بين 3 مدافعين لضم أحدهم الصيف المقبل

السبت 14/مارس/2020 - 12:07 م
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كونتي
كونتي
عبد القادر عرابي
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يسعى نادي إنتر ميلان لتدعيم خط دفاعه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً لبداية الموسم الجديد.

 

وكان إنتر ميلان قد تقلصت حظوظه بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد هزيمته في آخر المباريات ضد يوفنتوس، وذلك قبل تعليق المسابقة بسبب فيروس كورونا.

 

ويبدو أن مدرب الفريق أنطونيو كونتي مستمر خلال الموسم القادم، وبالتأكيد سيستمر لعب الفريق بثلاثي دفاعي كالمعتاد.

 

ويبدو أن الثلاثي ألسياندرو باستوني وميلان سكرينيار وستيفان دي فري قد حجزوا أماكنهم في المستقبل مع النيرادزوري.

 

على الجانب الآخر، تحوم الشكوك حول إستمرار كلاً من دييجو جودين وأندريا رانوكيا، والذين خرجا من حسابات كونتي في المباريات الأخيرة.

 

ووفقاً لشبكة توتو سبورت، فإن إدارة الإنتر رشحت ثلاثي في مركز قلب الدفاع، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

 

وأضافت التقارير أن الألباني ماراش كومبولا مدافع فيرونا، والإيطالي أرماندو إيتزو مدافع تورينو، والبلجيكي يان فيرتونخين مدافع توتنهام على رأس المرشحين للإنضمام للإنتر الموسم المقبل.

 

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة.

 

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كونتي رياضة انتر ميلان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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