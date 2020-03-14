Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنايني يجتمع مع جهاز المنتخب لمناقشة قرار "كاف"

السبت 14/مارس/2020 - 11:44 ص
Advertisements
جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر
هيثم موسى
Advertisements

يدرس عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري خلال الساعات القليلة المقلبة، من أجل مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

 وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قرر تأجيل مباراتي منتخب مصر أمام توجو حيث كان محددا لهما السادس والعشرين والتاسع والعشرين من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز بقيادة حسام البدرى، جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية خلال الأيام القادمة من أجل الحديث عن ملامح الفترة المقبلة وهل سيتغل اتحاد الكرة فترة إلغاء الأجندة الدولية وتقوم لجنة المسابقات بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف منتخب مصر منتخب مصر مرتضى منصور محمد صلاح مباراة ليفربول قيمت منتخب مصر قائمة منتخب مصر قائمة مصر حسام البدري حسام البدرى اهداف منتخب مصر اهداف المنتخب الاولمبي اليوم المنتخب الاولمبي المصري المنتخب الاولمبي الزمالك

أخبار تهمك

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 12 ساعة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لـ"صلاح"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ ساعة الا ربع

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الاصطدام الأول للجهاز الفني...مصر تواجه البرازيل وديا

البدري يؤازر الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية

البدري يستدعي جميع المحترفين لمعسكر المنتخب في أكتوبر

الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة البدري

البدري يعقد أولى الجلسات مع بركات قبل الانضمام لجهاز المنتخب

البدري يختار برج العرب لاستضافة معسكر الفراعنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

10:40 ص

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

11:01 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الثلاث المهلكات

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: "كورونا المرعب" وباء في خبر كان

DMCA.com Protection Status