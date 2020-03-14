برلماني: الحكومة تعاملت مع الطقس السيء بطريقة شفافة وجيدة





وقال النائب: إن الحكومة تعاملت بطريقة شفافة وجيدة، ما تعتبر مؤشرا إيجابيا لتجاوز أي مشكلات سابقة، من أجل ترسيخ جسور الثقة مع المواطنين.



وأوضح في بيان اليوم السبت، أن الحكومة استعدت بالخرائط وجهزت خطتها وكل وزارة تعرف دورها بدقة، وهو نموذج إدارة أزمة ناجح وأصبح ظاهرا، أولها قرار منح إجازة للحكومة والمدارس والجامعات والقطاع الخاص باستثناء المهن الضرورية، الصحة والمحليات والمطافئ والمرور والدفاع المدني.



وأشار "متولي" إلى أن الإعلام المصري، كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أولا بأول وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بخطوة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد.





وأضاف أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.



ولفت إلى أهمية دور المجتمع المدني أفرادًا وجماعات للمساعدة في تلافي آثار المشكلة بالجهد والمال والوقت والكثير من المتطوعين، مشيدًا بتدخل القوات المسلحة بدورها أيضا لمساندة العمل المدني.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والتي تستمر حتى اليوم السبت.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



واستثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

أشاد طارق متولي، عضو مجلس النواب، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذه المرة مع موجة الطقس السيء.