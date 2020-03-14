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عاجل.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في السوق المحلي

السبت 14/مارس/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في سوق الصاغة المحلى بقيمة 10 جنيهات للجرام، حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 685 جنيها للجرام، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم السبت 14-3-2020 في مصر
 
عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 685 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5480 جنيها

أوقية الذهب 1529 دولارا.

سعر الذهب العالمي
وهبطت أسعار الذهب، اليوم، فى البورصة العالمية لتصل إلى 1554 دولارًا للأوقية، وسط موجة مبيعات كبيرة لكل المعادن وهبوط بورصات المعادن عالميًّا، مع انخفاض مستمر على مدار اليوم؛ نتيحة بعض القرارات من الدول لإرسال تطمينات نتيجة المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.


 
 

 
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