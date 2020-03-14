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‎وكيل "نقل النواب" يشيد بتعامل الحكومة مع موجة الطقس السيئة

السبت 14/مارس/2020 - 10:46 ص
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محمد عبد الله زين الدين
محمد عبد الله زين الدين
دينا إبراهيم
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أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت بشكل علمي منذ أعلنت هيئة الأرصاد والاستشعار عن بعد تعرض مصر لأمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة وسيول في بعض المناطق.

وقال في بيان اليوم السبت، أن الحكومة تعاملت مع الأزمة، من خلال مواجهة موجات تقلبات الجو بوضع حلول بشكل استباقي من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بدايةً من الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات الصرف الصحي والمياه وكافة الأجهزة التنفيذية الأخرى، من أجل التعامل الفوري مع أماكن تجمعات المياه والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار لمواجهة أي حادث طارئ. 

وأوضح أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كانت على قدر الحدث واستطاعت تقديم المعلومات بكل دقة والتحذيرات بكل سرعة للقيادة السياسية والمواطنين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي كارثة كانت محققة على الشعب المصري.

ولفت إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت الموقف الصحيح بقرار اعتبار الخميس إجازة رسمية، بكل قطاعات الدولة ومناشدة المواطنين عدم الخروج خلال موجة الطقس السييء. 

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية لعدم حدوث كوارث تضر بالمجتمع، موضحا أننا أصبحنا قادرين على مواجهة هذه الأزمة بمجهود.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس الماضي، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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