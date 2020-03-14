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محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من نفق أبوالريش

السبت 14/مارس/2020 - 10:19 ص
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المحافظ
المحافظ
سمر السيد
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تفقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، منطقة نفق أبو الريش وشارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ للاطمئنان على انتظام سير أعمال شفط تجمعات المياه من النفق والشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المعهد الديني. 

ووجه المحافظ، الأستاذ نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة الانتهاء من استكمال أعمال شفط ورفع تراكمات مياه الأمطار من النفق لتسهيل حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين. 

وأكد المحافظ على رئيس المركز، بضرورة متابعة البلاغات الواردة عبر غرفة العمليات الفرعية والتوجه الفوري لحلها خاصة في المناطق ذات المياه المتراكمة بغزارة. 

وخلال جولة محافظ الشرقية، ومرافقيه بشارع التجنيد، تمكن المحافظ من ضبط سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه، ليأمر رجال المرور بسحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ونوه المحافظ، بأن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن ويتعين علينا الالتزام بقواعد المرور وتطبيق القانون على المخالفين. 

وانتقل المحافظ لتفقد منطقة القومية بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال سحب تجمعات المياه من الشوارع، مقدما الشكر لعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمال النظافة وتحسين البيئة لاستمرارهم في العمل على مدار اليومين السابقين واستكمال أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وناشد المحافظ، المجتمع المدني بضرورة المشاركة الفعالة للتصدي للأزمة الطارئة التي تمر بها المحافظة مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفا واحدًا جنبا إلى جنب، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواجدة على مدار الساعة في كافة المناطق بمختلف المراكز والمدن.

وأردف أن المحافظة لا زالت في حالة استنفار معلنة حاله الطوارئ والاستعدادات القصوى لحين عوده الأجواء إلى حالتها الطبيعية.
محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من نفق أبوالريش
محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من نفق أبوالريش
محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من نفق أبوالريش
محافظ الشرقية يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من نفق أبوالريش
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