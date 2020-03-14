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رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

السبت 14/مارس/2020 - 10:07 ص
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اعتقال رونالدينيو
اعتقال رونالدينيو
هيثم موسى
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بالرغم من تعرضه للسجن في باراجواي بسبب اتهامه بالتزوير، إلى أن الأسطورة الإنجليزي رونالدينيو، الملقب بـ"الساحر" واصل حصد الألقاب الفردية، وتوج بجائزة جديدة لم يسبق للاعب كرة قدم الحصول عليها من قبل.

وأكدت تقاريرصحفية إسبانية اليوم السبت، أن رونالدينيو أسطورة برشلونة وميلان السابق حصد لقب دورة كرة قدم للسجون في باراجواي.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بعض التقارير تشير إلى فوز فريق رونالدينيو في المباراة النهائية بنتيجة 11-2، وأن نجم برشلونة السابق أحرز 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن النجم البرزيلي خضع للاعتقال، يوم الجمعة الماضي، لمحاولته دخول باراجواي بجواز سفر مزيف.

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