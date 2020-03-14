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سعر اليورو اليوم السبت 14-3-2020 مقابل الجنيه المصري

السبت 14/مارس/2020 - 09:44 ص
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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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استقر سعر اليورو اليوم السبتا 14 مارس 2020 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد تباينه خلال تعاملات أمس مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:


سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 16.81 جنيه للشراء 
16.96 للبيع

 سعر اليورو فى بنك مصر
 17.74 جنيه للشراء 
18.05 للبيع


 سعر اليورو فى مصر إبوظبي الإسلامي
 17.76 جنيه للشراء 
18.06 للبيع


 سعر اليورو اليوم فى HSBC  

17.74 جنيه للشراء
18.06للبيع


 سعر اليورو ببنك التنمية الصناعية
 17.75 جنيه للشراء
 18.06 للبيع

سعر اليورو اليوم فى البنك العقارى 
17.74 جنيه للشراء
 18.05 للبيع


بلغ سعر صرف اليورو ببنك التعمير والإسكان
 17.79 جنيه للشراء
18.10 للبيع


 سعر اليورو فى بنك قناة السويس
 17.75 جنيه للشراء
 18.06 للبيع.


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