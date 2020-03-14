"التنمية المحلية": جارٍ التعامل مع آثار الطقس السيء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إن غرفة عمليات الوزارة والتي تنسق مع غرف الأزمات في المحافظات، أصدرت تقريرا عن تأثير موجة الطقس السيء على مختلف المحافظات.





وأضاف أنه جارٍ التعامل مع الأضرار التي خلفتها الظروف الجوية السيئة.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن إحدى قرى الجيزة تضررت بسبب مياه الأمطار، مساء أمس الجمعة، وتم على الفور الدفع بقافلة إنسانية تتكون من 1400 وجبة غذائية، و250 مرتبة، و500 بطانية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جارٍ سحب كميات مياه متراكمة من محافظة القليوبية، موضحا أن الحالة مستقرة في البحيرة والمنوفية ودمياط ومطروح وشمال وجنوب سنياء.





ونوه بانهيار منزلين في إحدى قرى محافظة الدقهلية.



وتابع "قاسم"، أن مينائي شرم الشيخ ونوبيع ما زالا مغلقين لارتفاع موج البحر، وجارٍ العمل على رفع كميات الأمطار على مستوى المحافظات، وخلال ساعات من توقف الأمطار ستعود الشوارع لطبيعتها.





وأكد أن كميات الأمطار فاقت قدرة الوحدات الاستعابية لوحدات الصرف، وجارٍ شفط التجمعات الزائدة، منوها بأن مخرات السيول استقبلت كميات أمطار ضخمة بالبحر الأحمر.

