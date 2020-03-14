الأرصاد: طقس مستقر على مدار 5 أيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء بدأت تشهد تحسنا تدريجيا منذ مساء أمس، منوها بأن سيناء شهدت أمطار غزيرة خلال فترات الليل، لكن الأوضاع بها الآن مستقرة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن فترات سطوح الشمس ستزداد اعتبارا من اليوم، وستهدأ سرعات الرياح، والذي سياهم في فتح الموانىء التي تم غلقها الأيام الماضية بسبب موجة الطقس السيىء.





وأضاف: أن البلاد لم تتعرض لإعصار كما تردد، وإنما منخفض جوي متعمق لم يتكرر كثيرا، مؤكدا أن الطقس مستقر تماما على مدار الخمس أيام القادمة، حيث مازال هناك أسبوع على نهاية فصل الشتاء.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



