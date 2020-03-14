عمرو أديب: منظمة الصحة العالمية صنفت أوروبا بؤرة انتشار كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، منوها بأن الصين ترسل خبراء إيطاليا للعلاج، معقبا: "الصين بتصدر خبراء".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت أوروبا كبؤرة انتشار الكورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا أصبح عابر للقارات، مضيفا: "يصفن الكورونا أنه فيروس بدأ من الوطواط ووصل لأمريكا".





وتابع: "كبار العالم بيجلهم فيروس كورونا"، متسائلا: "هو الكورونا هيجي كل سنة"، معقبا: "لو هيجي كل سنة إدي البشرية 6 سنين".





وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في وقتا سابق، أن الوزارة أعدت 3 سيناريوهات لمواجهة أزمة انتشار وتفشى وباء كورونا، وأن مصر مازالت في السيناريو الأول.

-السيناريو "أ": مرحلة ما قبل الوباء ويتمثل في وجود إصابات مرضية مكتشفة ويجرى التعامل معها بشكل سريع.

-السيناريو "ب": مرحلة انتشار المرض وارتفاع نسب الإصابات بشكل جماعي ويتم التعامل بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصي، وكشف الحالات الجديدة.

-السيناريو "ج": يتمثل في آليات التعامل ما بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجة الوباء وآليات التعافي منها للرجوع للوضع الطبيعي.

