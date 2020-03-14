أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14-3-2020





حافظت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم السبت 14-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه للكيلو والبلدي الي 35 جنيه للكيلو، وتنشر الفجر أسعار الدواجن في الأسواق أولا بأول كالآتي:





أسعار بورصة الدواجن في الأسواق





سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه

سعر كيلو الأوراك 33 جنيه

سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه

سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه

سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه

سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه







