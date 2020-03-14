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أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14-3-2020
السبت 14/مارس/2020 - 08:59 ص
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حافظت أسعار الدواجن على استقرارها اليوم السبت 14-3-2020 في الأسواق ، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 28 جنيه للكيلو والبلدي الي 35 جنيه للكيلو، وتنشر الفجر أسعار الدواجن في الأسواق أولا بأول كالآتي:
أسعار بورصة الدواجن في الأسواق
سعر كيلو لحم أبيض 28 جنيه
سعر كيلو الأوراك 33 جنيه
سعر كيلو البانيه من60 الي 65 جنيه
سعير كيلو الفراخ الأمهات 22جنيه
سعر كيو الفراخ لحم ساسو35 جنيه
سعر كيلة الفراخ لحم بلدي 35 جنيه
سعر كيلو الفراخ لحم رومي برونزي 52 جنيه
سعر كيلو لحم رومي أبيض 38 جنيه
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