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أسعار العملات اليوم السبت 14 مارس 2020 في البنوك المصرية

السبت 14/مارس/2020 - 08:18 ص
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أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
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حافظت أسعار العملات اليوم السبت 14-3-2020 على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم بحسب تحديثات البنك الأهلى المصري وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات العربية
 سجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجب سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه خلال تعاملات أمس حيث سجل سعره اليوم 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.94 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 
استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاعها مقابل الجنيه خلال تعاملات امس حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.61 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.34جنيه للشراء، 20.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



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