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سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

السبت 14/مارس/2020 - 08:05 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقرت سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2020 في البنوك المصرية العاملة في مصر اليوم  وشهدت العملة الامريكية حالة من الارتفاع مقابل الجنيه خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الاسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار بالبنوك اليوم 
 
سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 15.66 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر البنك الأهلى الكويتي  نحو 15.56 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، فيما سجل مصرف ابو ظبي الأسلامي نحو 15.68 للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول  نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي نحو 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلى نحو 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

 


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