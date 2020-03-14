4 نجوم أصيبوا بكورونا والخامس مشتبه فيه







بعد انتشار فيروس كورونا انتشرت حالة من الرعب والهلع في العالم أجمع بسبب فيروس أصبح وباءً يضرب جميع المجالات في الحياة. بدأ كورونا في قتل الحياة في الشوارع في العالم وضرب جميع الأنشطة التي يمكن للبشر أن يمارسها ثم أوقف الرياضة وكرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تم إيقاف الدوري الإنجليزي رسمياً لمدة أسبوعين على أقل تقدير مع جميع الأنشطة الكروية التي تخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.









لم يداهم فيروس كورونا فقط العامة والشعوب والجماهير بل وصل لمن هم أساس لعبة كرة القدم وهم المدربين واللاعبين حتى اضطرت الأندية الكبيرة وضع نجومها تحت الحجر الصحي خوفاً من تفشي المرض.





ويرصد الفجر الرياضي أبرز نجوم كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن ...









1 - الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال :

أعلن آرسنال الإنجليزي مؤخرًا أنه بعد الفحوصات اللازمة أثبتت النتيجة إيجابية بإصابة الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا ليتم بعدها تأجيل مباراة آرسنال أمام برايتون ومن ثم يعلن الدوري الإنجليزي عن إقامة اجتماع عاجل نتج عنه إيقاف المسابقة.





2 - هودسون أودوي نجم تشيلسي :

بعد ساعات من إعلان آرسنال إصابة أرتيتا بالفيروس، أعلن تشيلسي رسميًا إصابة لاعبه الشاب هودسون أودوي البالغ من العمر 19 عاماً بفيروس كورونا ليخرج بعدها اللاعب على تويتر بفيديو قصير يطمئن الجميع على حالته.





3 - دانييلي روجاني نجم يوفنتوس :

أعلن يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي عن إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا والذي كان متواجداً على مقاعد بدلاء يوفنتوس في المباراة الأخيرة لفريقه أمام إنتر ميلان مما تسبب في إدخال فريقه وفريق إنتر ميلان الحجر الصحي.





4 - مانولو جابياديني نجم هجوم سامبدوريا :

يعتبر مانولو جابياديني مهاجم سامبدوريا هو الحالة الثانية للإصابة بفيروس كورونا فث الدوري الإيطالي، حيث تم الإعلان عن أنه خضع لفحوصات فيروس كورونا وأتت النتيجة ومع كل أسف إيجابية.