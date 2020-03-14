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"التنمية المحلية" تكشف عن آخر تطورات شفط المياه من الشوارع

السبت 14/مارس/2020 - 05:48 ص
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خالد قاسم
خالد قاسم
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حالة الشوارع في القاهرة مستقرة، حسب تقرير غرفة الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك استمرار لعمليات شفط المياه في الشوارع على مستوى المحافظة.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الجمعة، أنه كان لابد من تخفيف المياه عن المنازل لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك شخصًا صعقته الكهرباء أثناء سيره بالشارع في قسم النزهة، وهناك شخصًا آخر صعقته الكهرباء أثناء سيره في أحد شوارع البساتين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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خالد قاسم الطقس التنمية المحلية أخبار

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