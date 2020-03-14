"التنمية المحلية" تكشف عن آخر تطورات شفط المياه من الشوارع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حالة الشوارع في القاهرة مستقرة، حسب تقرير غرفة الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك استمرار لعمليات شفط المياه في الشوارع على مستوى المحافظة.





وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الجمعة، أنه كان لابد من تخفيف المياه عن المنازل لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك شخصًا صعقته الكهرباء أثناء سيره بالشارع في قسم النزهة، وهناك شخصًا آخر صعقته الكهرباء أثناء سيره في أحد شوارع البساتين.



