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باحث فيروسات يشيد بالصين في مكافحة "كورونا" (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 04:33 ص
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الدكتور أحمد قنديل
الدكتور أحمد قنديل
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور أحمد قنديل، باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الصين تكتمت على "فيروس سارس" بعكس "كورونا"، لافتا إلى أنهم ثبتوا نجاح باهر في انحصار العدد بكورونا.

وأضاف قنديل خلال لقاءه ببرنامج " مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، الجمعة، أن الصين يضرب بها المثل في تكاتف الحكومة مع الشعب لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أنه بالنسبة لسارس عملت الفرق البحثية عليه حتى 2007.

وأشار باحث الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه تم التوصل للقاح يعالج فيروس سارس وموجود في الثلاجات.

الجدير بالذكر أن ترامب، أعلن في وقت سابق، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،  موضحا أن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا.

وقال ترامب، إن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر، لافتًا إلى أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية.

يُذكر أيضا أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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