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تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

السبت 14/مارس/2020 - 03:41 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
الفجر
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ترددت خلال الساعات الماضية شائعات بتأجيل الدراسة في المدارس لمدة 15 يومًا عقب انتشار "هاشتاج" يطالب بتأجيل الدراسة خوفًا على الأطفال من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي وقت سابق، نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، أو ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غد الثلاثاء 10 مارس الجارى، لمدة 4 أسابيع.

وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أى قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التى تهدف لإحداث البلبلة فى المجتمع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الجمعة، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل اليوم، لشخص أجنبي. وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وكشفت الوزارة عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وشددت مجددًا على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

في غضون ذلك، قرر السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، تفويض السادة المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة غدًا كل في محافظته، نظرًا لظروف حالة الطقس التي تمر بها البلاد، وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الامريكية في موعدها غدًا.
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كورونا حالات ايجابية تعليق الدراسه تاجيل الدراسه

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