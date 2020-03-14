بعد إصابتها برباط صليبي.. نشوى مصطفى تطمئن جمهورها على حالتها الصحية





وأساتذتى والله بشكركم من قلبي".



وأضافت: "بس خايفة يكون اللي حصل لى بسبب إني ظلمت حد أو أذيت حد من غير قصد فلو عملت كده ربنا يسامحني وفيه صيغة للاستغفار بتعتبر رد اعتبار لأى حد ليه حق عندي".



واختمت حديثها بالأستغفار قائلة: "استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي.. ربنا يغفر لنا جميعًا ذنوبنا اللي عارفينها وذنوبنا اللي مش واخدين بالنا منها".



َكانت أعلنت نشوى مصطفى، عن تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي قائلة: "اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى.. الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر.. الخلاصة الانسان ضعيف أوى.. الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض.. يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يارب الحمد لله على لطفك بينا مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون — اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى، اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن، اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً - دعواتكم".













طمأنت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية وذلك بعد إصابتها برباط صليبي بسب الأمطار.وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: ألف ألف شكر لكل الطيبين اللي دعواتهم طبطبت على قلبي ونفسي أقدر أرد عليكم ياحبايبي واحد واحد أصدقائي وزملائي