Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد إصابتها برباط صليبي.. نشوى مصطفى تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

السبت 14/مارس/2020 - 01:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

طمأنت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية وذلك بعد إصابتها برباط صليبي بسب الأمطار.

وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: ألف ألف شكر لكل الطيبين اللي دعواتهم طبطبت على قلبي ونفسي أقدر أرد عليكم ياحبايبي واحد واحد أصدقائي وزملائي وأساتذتى والله بشكركم من قلبي".

وأضافت: "بس خايفة يكون اللي حصل لى بسبب إني ظلمت حد أو أذيت حد من غير قصد فلو عملت كده ربنا يسامحني وفيه صيغة للاستغفار بتعتبر رد اعتبار لأى حد ليه حق عندي".

واختمت حديثها بالأستغفار قائلة: "استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي.. ربنا يغفر لنا جميعًا ذنوبنا اللي عارفينها وذنوبنا اللي مش واخدين بالنا منها".

َكانت أعلنت نشوى مصطفى، عن تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي قائلة: "اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى.. الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر.. الخلاصة الانسان ضعيف  أوى.. الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض.. يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يارب الحمد لله على لطفك بينا مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون — اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى، اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن، اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً - دعواتكم".



Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ أقل من ساعتين

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 7 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

12:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

12:43 ص

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status