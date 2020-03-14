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لو معانا 400 مليار.. تصريح قوي لمتحدث الحكومة بشأن شبكة الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 08:31 ص
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: إنه جارٍ العمل على إعادة ضخ المياه في شبكات كل المدن الجديدة بعد انقطاعها بسبب موجة الطقس السيء، وأيضا جارٍ العمل على إعادة الكهرباء للشبكات، حيث ستعود الأمور لطبيعتها صباح الغد بحد أقصى.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن قامت بدور كبير في إيواء المشردين، وتقديم وجبات ساخنة لمن هم بلا مأوى، وكانت هناك منظومة تعاون بين كل المؤسسات لمواجهة الوضع.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بموجة الطقس السيء، كاشفا عن أن حجم الأمطار التي تساقطت على القاهرة خلال تلك الموجة من الطقس السيء يتجاوز 45 مللي.

وتابع أن "العاملين في أجهزة الدولة المعنية مروحوش بيوتهم بقالهم يومين"، والدولة اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة هذه الموجة غير المسبوقة من الطقس السيء.

وأوضح أن تكلفة إنشاء شبكة أمطار منفصلة تصل إلى 400 مليار جنيه، معقبا: "لو معانا هذا المبلغ فالأولى أن ننفذ الصرف الصحي في قرى مصر".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها، اتخذت المحافظات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.

واستثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي، مناشدًا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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