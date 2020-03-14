لو معانا 400 مليار.. تصريح قوي لمتحدث الحكومة بشأن شبكة الأمطار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: إنه جارٍ العمل على إعادة ضخ المياه في شبكات كل المدن الجديدة بعد انقطاعها بسبب موجة الطقس السيء، وأيضا جارٍ العمل على إعادة الكهرباء للشبكات، حيث ستعود الأمور لطبيعتها صباح الغد بحد أقصى.





وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن قامت بدور كبير في إيواء المشردين، وتقديم وجبات ساخنة لمن هم بلا مأوى، وكانت هناك منظومة تعاون بين كل المؤسسات لمواجهة الوضع.



وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بموجة الطقس السيء، كاشفا عن أن حجم الأمطار التي تساقطت على القاهرة خلال تلك الموجة من الطقس السيء يتجاوز 45 مللي.





وتابع أن "العاملين في أجهزة الدولة المعنية مروحوش بيوتهم بقالهم يومين"، والدولة اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة هذه الموجة غير المسبوقة من الطقس السيء.



وأوضح أن تكلفة إنشاء شبكة أمطار منفصلة تصل إلى 400 مليار جنيه، معقبا: "لو معانا هذا المبلغ فالأولى أن ننفذ الصرف الصحي في قرى مصر".



