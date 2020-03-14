الأرصاد تكشف عن طقس نهاية فصل الشتاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا السبت سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، موضحًا أنه سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الأمطار الغزيرة مستمرة على سيناء ومناطق من سيناء خلال الساعات المقبلة، ما يؤدي إلى تكون السيول.





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تستقر تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وستتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح إعلانًا عن استقرار الأحوال الجوية.





وطالب "شاهين"، المواطنين بالالتزام بمنازلهم لإعطاء الفرصة للمسئولين للقيام بأعمالهم في الشوارع لإزالة آثار الأمطار.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا في فترة نهاية فصل الشتاء، متابعًا: "سنشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة في باقي فترة فصل الشتاء"، لافتًا إلى أن سوء الأحوال الجوية يرجع إلى التغيرات المناخية.





في حين قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".





وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".





وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".





وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.





وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.