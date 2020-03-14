أسعار الذهب تستقر اليوم السبت 14-3-2020 بعد خسائر بقيمة 20 جنيه في الجرام

حققت أسعار الذهب اليوم السبت 14-3-2020 استقرار في أسواق الذهب بمصر، بعدما شهدت هبوطا حاد بقيمة 20 جنيه في تعاملات الأمس.

أسعار الذهب اليوم السبت 14-3-2020

وجاءت خسائر أسعار الذهب اليوم السبت 14-3-2020، حيث سجل سعر الذهب "عيار 21 قيراط" نحو 701 جنيه، وبلغ سعر الذهب "عيار 24 قيراط" نحو 824 جنيه للجرام، وانخفض سعر جرام "عيار 18 قيراط" إلى 618 جنيه، كما بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 5768 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قوية منذ حدوث أزمة كورونا، مع اقبال المستثمرون على شرائه، حيث ارتفع إلى اعلى مستوياته في 9 شهور.