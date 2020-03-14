وزير الإسكان يقوم بجولة ميدانية مسائية لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار بالقاهرة

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة ميدانية مسائية بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة.



