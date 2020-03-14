"التضامن": 8 ضحايا خسائر أهالي منطقة الزرايب بسبب الطقس السيئ

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن منطقة الزرايب في 15 مايو، وقرية الصف هما من أكثر المناطق تضررا بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.





وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن منطقة الزرايب منشأة في منطقة مخرات سيول، موضحة أنه توفى 8 أفراد من المنطقة، فضلا عن فقد عدد أخر من المواطنين.





وأضافت وزيرة التضامن، أن رئيس الوزراء وجه بالانتقال إلى موقع الحدث للوقوف على الوضع، وتقديم دعم لأهالي منطقة الزرايب، موضحة أنه تم إمدادهم بالأغذية والبطاطين، لافتة إلى أن المؤسسات الدينية والمجتمع المدني استقبلت أسر منطقة الزرايب وعددهم 700 أسرة.





وتابعت أن أهالي المنطقة رفضوا نقلهم بعيد عن منطقتهم كونها منطقة عملهم أيضا، مؤكدة أنها تواصلت مع كافة المسئولين لوضع حل دائم لأهالي الزرايب.





وفي سياق آخر، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.