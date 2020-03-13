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بلدية عرعر تمنع التجمعات والبيع بالأسواق الموسمية حتى إشعار ‏آخر

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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منعت بلدية شرق عرعر التابعة لامانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الجمعة، التجمعات والبيع في الأسواق الموسمية حتى إشعار ‏آخر.

وأوضحت أمانة المنطقة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات ال24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937" ، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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