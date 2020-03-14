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"أديب" يشيد بامرأة تحدت الأمطار: "مصر كلها بدور عليها"

السبت 14/مارس/2020 - 04:08 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المتداولة على "السوشيال ميديا" لسيدة بسيطة تتحدى الأمطار وتبيع الفاكهة في الشارع وسط المياه، قائلا: "إيه العظمة دي يا ست.. مصر كلها بدور عليها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الست دي أكيد بتجري على راجل وعيال"، لافتا إلى أن المجلس القومي للمرأة أصدر بيان لتقديره لهذه السيدة، متابعا: "الست قاعدة وسط المية، ولو جيت قلت لابنك انزل هات حاجة من تحت يقولك الدنيا بتمطر".

وأشاد بتقديم الأهالي المساعدات الغذائية لركاب قطار بني سويف بعد تعطله، قائلا: "في الأزمات تظهر معادن الناس.. هما دول المصريين الحقيقيين.. مش العيال السيس اللي بتكتب بوستات تنتقد الأوضاع وتهاجم"، معربا عن تقديرة لمجموعة الشباب أصحاب السيارات "الجيب" التي أنقذت عدد من السيارات خلال موجة الأمطار.

وأكد أن مثل هذه الروايات تستحق التقدير والاحترام، مضيفا: "المصايب معمولة عشان الناس تقف جمب بعض".

وفي سياق آخر، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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