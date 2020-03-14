"أديب" يشيد بامرأة تحدت الأمطار: "مصر كلها بدور عليها"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المتداولة على "السوشيال ميديا" لسيدة بسيطة تتحدى الأمطار وتبيع الفاكهة في الشارع وسط المياه، قائلا: "إيه العظمة دي يا ست.. مصر كلها بدور عليها".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الست دي أكيد بتجري على راجل وعيال"، لافتا إلى أن المجلس القومي للمرأة أصدر بيان لتقديره لهذه السيدة، متابعا: "الست قاعدة وسط المية، ولو جيت قلت لابنك انزل هات حاجة من تحت يقولك الدنيا بتمطر".





وأشاد بتقديم الأهالي المساعدات الغذائية لركاب قطار بني سويف بعد تعطله، قائلا: "في الأزمات تظهر معادن الناس.. هما دول المصريين الحقيقيين.. مش العيال السيس اللي بتكتب بوستات تنتقد الأوضاع وتهاجم"، معربا عن تقديرة لمجموعة الشباب أصحاب السيارات "الجيب" التي أنقذت عدد من السيارات خلال موجة الأمطار.





وأكد أن مثل هذه الروايات تستحق التقدير والاحترام، مضيفا: "المصايب معمولة عشان الناس تقف جمب بعض".



