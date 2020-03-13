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الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 24 مارس

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان الموافق 24 من شهر مارس الجاري، وذلك بعد ١١ يوم وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها: الاستطلاع يوم الثلاثاء ٢٩ رجب ١٤٤١هـ، ٢٤-٣-٢٠٢٠م

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
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الكلمات المفتاحية

هلال شهر شعبان رمضان دار الإفتاء

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