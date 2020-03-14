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محافظ الإسكندرية عن موجة الطقس السيىء: "كانت نوة تقيلة"

السبت 14/مارس/2020 - 04:47 ص
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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لنحو 18 نوة خلال فترة شهور الشتاء، معقبا: "النوة دي كانت تقيلة شوية".

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم توزيع سيارات شفط المياه في المناطق المعروف تجمع بها المياه، منوها بأن القوات البحرية أرسلت عدد من السيارات ساهمت في التعامل مع الأزمة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم التعامل مع 80% من تجمعات الأمطار، موضحا أن شبكات الصرف الصحي تستوعب مليون و300 ألف متر مكعب، ولكن وصلت كميات المياه إلى نحو 5 مليون متر مكعب، مؤكدا أن المياه والكهرباء متوفرة لكل المواطنين.

وفي سياق آخر، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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