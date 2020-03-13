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بورصة النيل تحقق تداولات بـ 7 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 13/مارس/2020 - 10:05 م
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نيفين سمير
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أخباربورصة النيل
أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيم تداول بنحو 7 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 6 ملايين ورقة منفذة على 670 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 21.07% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.93%
نهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، وخسرت البورصة نحو 44.7 مليار جنيه وأغلق رأس مالها السوقي عند 599.8 مليار جنيه ، وخلال الأسبوع المنتهي حققت البورصة تراجع حاد بمعدل جلستين متأثرة بهبوط الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.
وعن رأس المال السوقي الخاص بالمؤشرات ، فقد هبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 317.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 9.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.4 مليار جنيه إلى 184.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.9% ،كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 545.6 مليار جنيه إلى 502.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%.
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