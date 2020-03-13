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"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب بجميع المراحل

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفت وزارة التعليم السعودية، صحة ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الجمعة.، مؤكدة الاستمرار في توفير خيارات متعدده للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

وخصصت وزارة التعليم السعودية  قنوات عين منظومة التعليم الموحد لاستكمال مسيرة التعليم كما هي، نظراً لتعليق الدراسة في المدارس ضمن الخطة الاحترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا، لذلك وفرت الوزارة وسيلة سهلة وسريعة لتمكين الطلاب من تلقي الدروس الخاصة بهم واستكمال السنة الدراسية دون عرقلة، وقنوات عين مفتوحة طوال الـ24 ساعة لبث الدروس طوال اليوم لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، كما تقوم بإعادة الدروس التي تم عرضها طوال الأسبوع في يومي الجمعة والسبت.



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