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الأرصاد للمواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء
الجمعة 13/مارس/2020 - 10:04 م
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أمنية فوزي
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ثمن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، قرار مجلس الوزراء بمنح المدارس والجامعات إجازة رسمية بسبب موجة الطقس السيىء، معقبا: "الحالة قوية.. ويجب أن نكون على قدر المسئولية".
وناشد "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، منوها بأن الهدف من منح إجازة هو تقليل الكثافات المرورية في الشوارع، محذرا من ركن السيارات تحت الأشجار واللوحات المعدنية بالشوارع.
وشدد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة ابتعاد المواطنين المتواجدين في الشارع عن أعمدة الإنارة، وكابلات الكهرباء، مضيفا مخاطبا المواطنين: "خذوا احتياطاتكم".
ومن جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".
وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".
وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".
وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.
وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.
وناشد "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، منوها بأن الهدف من منح إجازة هو تقليل الكثافات المرورية في الشوارع، محذرا من ركن السيارات تحت الأشجار واللوحات المعدنية بالشوارع.
وشدد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة ابتعاد المواطنين المتواجدين في الشارع عن أعمدة الإنارة، وكابلات الكهرباء، مضيفا مخاطبا المواطنين: "خذوا احتياطاتكم".
ومن جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".
وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".
وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".
وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.
وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.
وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
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