Advertisements
حصاد البورصة .. الأجانب يستحوذون علي 25.3% من تعاملات البورصة في أسبوع
الجمعة 13/مارس/2020 - 09:47 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
تعاملات المستثمين بالبورصة المصرية
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 64.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3% مسجلين صافي بيع 148.7 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 10% محققين صافي عمليات بيع بحوالي 25.5 مليون جنيه.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.8% من قيمة التداولا للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد إستبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.7% وسجل العرب 10.4% ، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 274.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 866.7 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك بعد إستبعاد الصفقات .
أخبارالبورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.
وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.029 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
Advertisements