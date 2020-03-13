حصاد البورصة .. الأجانب يستحوذون علي 25.3% من تعاملات البورصة في أسبوع





تعاملات المستثمين بالبورصة المصرية





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 64.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3% مسجلين صافي بيع 148.7 مليون جنيه ، واستحوذ العرب علي 10% محققين صافي عمليات بيع بحوالي 25.5 مليون جنيه.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.8% من قيمة التداولا للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد إستبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.7% وسجل العرب 10.4% ، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 274.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 866.7 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك بعد إستبعاد الصفقات .







